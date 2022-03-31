Adana'da kapılar koçbaşıyla kırıldı: 7 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu kişiler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.