Adana'da kadın cansız bedeni bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu
Adana'da sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu. Kadının kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı
Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında sulama kanalında kadın cansız bedeninin sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, cansız bedeni kıyıya çıkardı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen kadının üzerinden kimlik çıkmadı.
Cansız beden, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.