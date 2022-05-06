Adana'da kanalda cansız beden bulundu

Adana'da sulama kanalında erkek cansız bedeni bulundu.

Ali Hocalı Mahallesi'ndeki hidroelektrik santrali çalışanları, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kanaldan çıkarılan ceset, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.