Adana'da kamyonette 31 kilo 450 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin, aracın kabin ve kasa bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 6 pakette 31 kilo 450 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Mustafa K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- 33 kök Hint keneviri ve 70,6 gram esrar bulundu

Polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu öne sürülen merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahalesi'ndeki bir eve de operasyon düzenledi.

Aramada, evin balkonunda ekili halde 33 kök Hint keneviri ile 70,6 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.