Adana'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Murat Karataş (31) idaresindeki 01 AHV 83 plakalı kamyonet, Özbaşı Mahallesi yakınlarında yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülcihan (37),Baran (4),Melisa Çiğdem (8),Mehmet Ali (10) ve Alparslan Mustafa Karataş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baran, Mehmet Ali, Alparslan Mustafa ve Melisa Çiğdem Karataş ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.