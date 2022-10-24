Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı’nda H.İ'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü H.İ yaşamını yitirdi, motosiklette bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafında hastaneye kaldırıldı.