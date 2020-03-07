Adana'da kadın polislerden helikopterli trafik uygulaması

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l Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde helikopterli trafik uygulaması yaptı.Komiser Pilot Elif Gökçe Erol'un kullandığı helikopterdeki trafik polisi Mehtap Gökgöl, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri telsizle uygulama noktalarına bildirdi.Uygulama noktasında kadın polislerin durdurduğu araçların sürücülerine trafik cezası yazıldı.Birçok noktada yapılan uygulamalarda 124 sürücüye 199 bin 899 lira ceza uygulandı, 52 araç eksikleri nedeniyle trafikten men edildi, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.Şüphe üzerine durdurularak kontrol edilen 7 bin 412 araçtaki 17 bin 989 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 27 kişiyi gözaltına aldı.