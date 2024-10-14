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        Haberler Gündem Güncel Adana'da kadın cinayeti: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu | Son dakika haberleri

        Adana'da kadın cinayeti: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 40 yaşındaki Ayşegül Sefer, park halindeki otomobilde sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Zanlı, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.10.2024 - 17:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:22
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          Adana Çukurova'ya bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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          İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Araçta yapılan incelemede, sürücü koltuğundaki 37 7yaşındaki Emre Naynal ve yanındaki 40 yaşındaki Ayşegül Sefer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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          Polis ekipleri, Naynal'ın tabancayla Sefer'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.

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          İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

          Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.

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