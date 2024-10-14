Adana'da kadın cinayeti: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 40 yaşındaki Ayşegül Sefer, park halindeki otomobilde sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Zanlı, aynı silahla yaşamına son verdi.
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Adana Çukurova'ya bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Araçta yapılan incelemede, sürücü koltuğundaki 37 7yaşındaki Emre Naynal ve yanındaki 40 yaşındaki Ayşegül Sefer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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Polis ekipleri, Naynal'ın tabancayla Sefer'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.
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İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.
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