Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yeri ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınında bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı.

İş yerinde, tezgah altında gümrük kaçağı 29 cep telefonu bulundu. Otobüste de gümrük kaçağı 1430 paket sigara ile 805 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.