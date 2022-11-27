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Adana'daki kaçak sigara operasyonunda 21 gözaltı

Adana'da polisin operasyonunda 31 milyon 924 bin kaçak doldurulmuş sigara, gümrük kaçağı 8 milyon 150 bin makaron, 10 bin 260 paket sigara, bin 600 puro ile 40 kilo tütün ele geçirildi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

Giriş: 27.11.2022 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da kaçak sigara operasyonu: 21 gözaltı
Adana'da kaçak sigara operasyonu: 21 gözaltı
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DHA

Adana'da, polisin gerçekleştirdiği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu.

Ekipler, adres ve araçlarda yapılan aramalarda 31 milyon 924 bin kaçak doldurulmuş sigara, gümrük kaçağı 8 milyon 150 bin makaron, 10 bin 260 paket sigara, bin 600 puro, 40 kilogram tütün ile otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartı, 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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