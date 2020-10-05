Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Gökvelioğlu Mahallesi Dağyanı mevkisinde, define arama maksatlı izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde olan kazı bölgesinde 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyonda, jeneratör, delici ekipman, 3 kürek, kazma, balyoz, 8 metre uzunluğunda elektrik kablosu, murç ve eldiven ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.