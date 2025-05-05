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        Haberler Gündem Güncel Adana'da kaçak akaryakıt ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:36
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        Adana'da kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde atık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.

        Bunun üzerine ekipler tesise operasyon düzenledi. Polis, tesisteki tanklarda 25 bin litre kaçak akaryakıt buldu, bir kişiyi gözaltına aldı.

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        #kaçak akaryakıt
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