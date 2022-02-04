Islak mendil fabrikası alev alev yandı

AA

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler yanan fabrikada soğutma çalışması başlattı.