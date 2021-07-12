Adana'da iş yerine girerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, B.K'ya Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki iş yerine girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralanan B.K'ya olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.

112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.K. tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.