Adana'da iş yerinde kaçak ürün ele geçirilen kişiye ev hapsi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak ürün bulunduğunu belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçak 16 bin ağrı kesici hap, 3 bin 864 cinsel içerikli ürün ve 1 milyon 507 bin 500 sigara kağıdı ele geçirdi, iş yeri sahibi R.S'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.