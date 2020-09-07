Adana'da iş arkadaşını tabancayla kazara vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda çalışan 15 yaşındaki Umut Adar'ı tabancayla kazara vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen H.S'yi (18) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli cezaevine gönderildi.

Oto yıkamacıda çalışan H.S'nin tabancayı incelediği sırada kazara ateş alması sonucu yaralandığı öne sürülen iş arkadaşı Umut Adar, Yüreğir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.