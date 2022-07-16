Adana'da inşaatta göçük: 2 kişi can verdi

İHA

Adana’da inşaatta göçen toprağın altında kalan inşaat mühendisi ve işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve inşaat mühendisi Yasin Doğan, göçük altında kaldı.



İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan’ı göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ustaoğlu ve Doğan’ın cenazeleri, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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