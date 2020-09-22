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Adana'da iki tabancayla yakalanan şüpheli: "Koruma amaçlı taşıyorum"

Adana'da kavga ihbarına giden mahalle bekçileri, kendilerini görünce kaçmaya başlayan bir kişiyi kovalama sonucu yakaladı. Üzerinde iki adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli, kendisini korumak için silah taşıdığını söyledi

22.09.2020 - 05:43 | Güncelleme: ABONE OL
Adana
DHA

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Gece iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve mahalle bekçileri sevk edildi.

Olay mahalline giden bekçiler, yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir kişiyi görünce, şüphelenip, üst araması yapmak istedi. Bekçileri fark eden şüpheli, kaçınca kovalama başladı. Bekçiler, ara sokaklarda şüpheliyi yakaladı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. DHA'nın haberine göre; kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheli, esnaf çocuğu olduğunu ve kendini korumak için tabanca taşıdığını söyledi.

Gözaltına alınan şüpheli, ele geçirilen tabancalarla birlikte Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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