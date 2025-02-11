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        Haberler Gündem Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 00:16 Güncelleme: 11.02.2025 - 00:16
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        İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
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        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile Murat Y. yönetimindeki otomobil, Kozan Adana yolu Böğrüdelik mevkisinde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki narenciye bahçesine girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Murat Y. (52) ile aynı araçta bulunan eşi Aysel Y. (48) ve oğlu M.E.Y. (17) yaralandı.

        Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumunun ağır olduğu öğrenilen Murat Y. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oğlu M.E.Y. ise Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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