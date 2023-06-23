Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa Ağca (80) idaresindeki otomobil, Küçük Sanayi Sitesi civarında Erhan Ak'ın (33) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde yolcu olarak bulunan Hürü Ağca (70) ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hürü Ağca, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücülerden Mustafa Ağca'nın tedavisinin sürdüğü, Erhan Ak'ın ise taburcu edildiği öğrenildi.

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