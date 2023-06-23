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Haberler Gündem Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giriş: 23.06.2023 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Mustafa Ağca (80) idaresindeki otomobil, Küçük Sanayi Sitesi civarında Erhan Ak'ın (33) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde yolcu olarak bulunan Hürü Ağca (70) ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hürü Ağca, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücülerden Mustafa Ağca'nın tedavisinin sürdüğü, Erhan Ak'ın ise taburcu edildiği öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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