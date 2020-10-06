DHA

Kaza, öğleden sonra İmamoğlu- Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 R 9625 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı kadının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.