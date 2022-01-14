Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AA

Kaza Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oktay B’nin kullandığı 01 ABA 109 plakalı otomobil, Ceyhan-Kozan kara yolu Mercimek Mahallesi yakınında, karşı yönden gelen Sadık Veli Çelik idaresindeki 06 H 3510 plakalı otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Sadık Veli Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Oktay B. ve yolcu konumundaki Özgür Özçelik yaralandı. Oktay B, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansta ayakta tedavi edildi, Özgür Çelik ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Oktay B, ifadesine başvurulmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.