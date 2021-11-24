Adana'da iki mahalleye "mavi dil" karantinası

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahallede "mavi dil hastalığı" nedeniyle karantina uygulandı.

Asmalı ve Gölovası mahallelerindeki hayvanlarda "mavi dil hastalığı" tespit edildi. AA'nın haberine göre; hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle bölgede karantina uygulaması başlatıldı.