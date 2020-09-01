Adana'da iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, İlhan Kızılkaya idaresindeki 44 BG 469 plakalı kamyon, D-400 kara yolu Adana istikametinde önünde seyreden İbrahim Hulo idaresindeki 80 GY 319 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpışma sonucu sürücü Kızılkaya, araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu İlhan Kızılkaya, sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.