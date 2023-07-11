Adana'da iki bölgede orman yangını çıktı!

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Adana'nın Karaisali ve Kozan ilçelerinde orman yangını çıktı.

DHA'nın haberine göre Karaisalı ilçesi Durak Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında, Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkisinde ise saat 16.15 saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.