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Adana'da iki aile arasında silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

Adana'da iki ailesi arasında başlayan 'çocuk tartışması' kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla vurulan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Giriş: 06.04.2023 - 02:47 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da iki aile arasında silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Aileler arasında silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
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AA

Adana'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 2 kişi silahla yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Şehit Jandarma Er Fikret Aslan Caddesi'nde iki aile arasında "çocuk tartışması"ndan kavga çıktı.

AA'nın haberine göre, silahların kullanıldığı kavgada E.S. (22) ve İ.B. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, silahı kullandığı iddia edilen İ.A'yı gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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