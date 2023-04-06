Aileler arasında silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

Adana'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 2 kişi silahla yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Şehit Jandarma Er Fikret Aslan Caddesi'nde iki aile arasında "çocuk tartışması"ndan kavga çıktı.

AA'nın haberine göre, silahların kullanıldığı kavgada E.S. (22) ve İ.B. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, silahı kullandığı iddia edilen İ.A'yı gözaltına aldı.