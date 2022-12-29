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Adana'da, husumetlilerine kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Adana'da, husumetli oldukları bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Murat Ç., Adem O. ve Bayram O., bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Ç.´nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Giriş: 29.12.2022 - 23:32 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da, husumetlilerine kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Husumetlilerine kurşun yağdırdı
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DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi´nde meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları bir kişiyle barışmak için evine gittiği öne sürülen Murat Ç., Bayram O. ve Adem O., sokakta kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Murat Ç., Adem O. ve Bayram O.'nun bacaklarına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli, gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklara kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Ç.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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