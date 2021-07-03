Adana'da hırsızlık yaptığı ve 3 aracın lastiklerini kestiği öne sürülen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Ş.M'nin masanın üzerine bıraktığı, içinde 500 lira bulunan çantasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının K.K. (36) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, mahallede park halindeki 3 aracın da lastiklerini kestiği öne sürülen şüpheliyi merkez Seyhan ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.