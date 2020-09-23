Adana'da hırsızlık şüphelisini "Zümrüt" isimli köpek yakaladı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğin otluk alan içerisinde yerde yatan kişinin yanında beklediğini ve havladığını gören vatandaşlar hayvanın bulunduğu yere gitti.

Yerde yatan kişinin bir oto elektrik dükkanından malzeme çalmaya çalıştığını, "Zümrüt" isimli köpeğin de şüpheliyi yakaladığını anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine genel ekipler, yaptıkları araştırmada şüpheli M.D'nin çeşitli suçlardan kaydı olduğunu, bir şüphelinin de olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.