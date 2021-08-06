Hırsızlık şüphelileri ev sahibine yakalandı

AA

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Karslılar Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren M.D. ile M.A. ev sahibi Salih Bükük tarafından görüldü.

Kaçan şüphelileri kovalamaca sonucunda yakalayan Bükük, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine 2 şüpheliyi teslim etti. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan zanlılar polis ekibi tarafından emniyete götürüldü.