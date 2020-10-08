Adana'da havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, standart dışı egzoz ve ses sistemiyle çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik çalışma başlattı.

Sivil ekip ve trafik polislerinin uygulamasında, standart dışı egzoz ve ses sistemiyle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 107 sürücüye para cezası kesildi, eksikleri belirlenen 23 araç trafikten men edildi.

Helikopterle gerçekleştirilen havadan denetimlerde de 62 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası verildi.