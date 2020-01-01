AA

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, 26 Aralık Perşembe akşam saatlerinde yoğun bakımdaki babasını görmeye gelen hasta yakını Mahri Z. ve arkadaşı Mehmet D, hastanenin bahçesine bariyerin olduğu bölümden bulundukları ticari araçla kaldırıma çıkarak girdi.

Yangın merdiveninin olduğu bölümden hastaneye giren hasta yakınlarıyla ziyaret saati olmadığı için kendilerini engellemek isteyen güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

Bıçakla saldıran Mahri Z, hastane polisi ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi.

Zanlılara müdahale eden güvenlik görevlilerinden 3'ü bıçakla, 5'i darp sonucu yaralandı. Güvenlik görevlileri, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Mahri Z, acil servisteki tedavisinin ardından arkadaşıyla gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

"AYAĞIMI ISIRDI"

Hastanenin güvenlik hizmetleri sorumlusu Gökhan Özyumuşak, AA muhabirine, yoğun bakımında görevli arkadaşlarının telsizden destek istediğini belirterek, girişin yasak olduğu alana giren iki kişiyi çıkarmak için ricada bulunduklarını ancak direndiklerini söyledi.

Bağırarak konuşan kişilerden ricada bulunduğunu ifade eden Özyumuşak, şunları dile getirdi:

"Diğer hastalar da etkilendi çünkü burası kritik bir yer. Şahısları kollarından tutup dışarı davet ettik ama yine direndiler. Tam kapıdan dışarı çıkartırken biri cebinden bıçak çıkarttı. Öldürme kastıyla bize saldırdı. Birkaç arkadaşımızı bıçakla yaraladı. Bir tanesi kalçasından, bir tanesi de alnından yaralandı. Daha sonra bana döndü. Kendisine yaptığının yanlış olduğunu, bıçağı bırakması gerektiğini söyledim. İlk savurduğu zaman kendimi biraz geriye attım ama alnımda bir iz oluştu.

Daha sonra bir daha bıçakla üzerime hamle yapınca elimle tuttum, o arada iki parmağımda kesik oluştu."

Bıçağı zanlının elinden zorla aldıklarını belirten Özyumuşak, "Şahsı yere yatırınca da ayağımı ısırdı. İlk saldırıya başladığında bayan güvenlik arkadaşımızın kulağına vurdu. Onun kulağında da işitme kaybı meydana geldi. Ben dahil toplam 8 arkadaşımızı yaraladı. Daha sonra polis ekipleri geldi. Ekipler nezaretinde polis noktasına indirdik. Arkadaşlarımız eğer kendisini korumasalardı aramızda dahi olmayacaklardı. Kendisi de cop darbesiyle yaralanmıştı. Şahsı hemen acil servise götürdük, tedavisini de biz yaptırdık." ifadelerini kullandı.

'BENDE SUÇLUYUM AMA BABAMIN ÖNÜNDE DARP EDİLDİM'

Öte yandan DHA'nın haberine göre, olay günü yaşadıklarını anlatan Mahli Zelzele, kalp hastası babasını sadece kısa süre görüp önemli bir konuyu görüşmek için güvenlik görevlilerinden izin istediğinde, tahrik edici cevaplar alması üzerine tartışma çıktığını öne sürdü. Olayın yaşanmasında kendisinin de suçlu olduğunu kabul eden Zelzele, güvenlik görevlisini aşıp yoğun bakımdaki babasıyla 30 saniye görüşme yaptığını, daha sonra odadan çıkarken babasının gözü önünde darp edildiğini kaydetti.

Babasının bu sırada fenalaşması üzerine sinirlendiğini ve karşılık verdiğini dile getiren Zelzele, çok sayıda güvenlik görevlisi tarafından orantısız güçle darp edildiğini iddia ederek, görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu vurguladı.

'MAĞDUR OLDUM'



Zelzele, darp nedeniyle burnunun kırıldığını, gözlerinde ve kafatasında hasarlar bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Darp olayından sonra hastanede yaklaşık 2.5 saat travma odasında bekledim. Çıktığımda ağabeyimi ve akrabalarımı tanımıyormuşum. Daha sonra kırık burnumdan akan kanı içtiğim için zehirlendim. Ben hatamı kabul ediyorum ama onların beni kelepçeleyip hastane polisine teslim etmeleri lazımdı. Hasta hakları, hasta psikolojisi var, bunların eğitimleri var, görevliler neler yapılması gerektiğini biliyorlar. Şehir eşkıyalarını güvenlik görevlisi diye koymuşlar, ellerine cop vermişler. Esnafım, ev hapsi cezası aldığım için işime gidiyorum. Mağdur oldum.”