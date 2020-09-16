Adana'da hasmı sandığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 17 Ocak'ta Suriyeli Muhlit Elalluş El Nasır'ın (23) otomobilinde başından tabancayla yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, zanlının kimliğini belirledi.

Ekip, genci yaralayan kişinin olay yerinin yakınında ikamet eden Ferhat Ç. (27) olduğunu tespit etti.

Şüpheli Ferhat Ç, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının ifadesinde, sokağa araçla giren ve hasmı sandığı gence, evinin damından ateş ettiğini söylediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralanan gencin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.