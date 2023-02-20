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Adana'da hasarlı minare kontrollü yıkılırken binanın üzerine devrildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden olan Adana'da hasar gören minare, kontrollü şekilde yıkıldığı sırada 3 katlı bir evin üzerine devrildi. Paniğe neden olan cep telefonu kamerasına yansıdı

Giriş: 20.02.2023 - 06:19 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da hasarlı minare kontrollü yıkılırken binanın üzerine devrildi
Hasarlı minare kontrollü yıkılırken binanın üzerine devrildi
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AA

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğü için kontrollü olarak yıkılan minare bir evin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan Aksa Camisi'nin minaresi, depremlerde ağır hasara uğradı. Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi.

Ekiplerin kontrollü gerçekleştirdikleri yıkım sırasında minare üç katlı bir evin üzerine devrildi. AA'nın haberine göre; olayda evde kısmen hasar oluştu.

Yıkım sırasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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