Adana'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını tespit ettiği bir kamyonu takibe aldı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda giden kamyonu, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi çıkışında durdurdu.

Aracı dedektör köpekle inceleyen ekipler, gümrük kaçağı 5 milyon 350 bin içi tütün doldurulmuş makaron ve 50 bin paket kahve ele geçirdi.

Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.