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Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir göçmen kaçakçısı tutuklandı

Giriş: 29.12.2022 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
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AA

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Ekipler, bu kişilerin ülkeye girişiyle ilgili bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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