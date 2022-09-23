Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığını organize ettiğini belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.