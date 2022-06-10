Trafoda feci ölüm!

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki trafo merkezinde patlama yaşanması üzerine, vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yerde cansız yatan birinin olduğunu tespit etti.

AA'nın haberine göre; akıma kapılarak öldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahallelinin tel çitlere dayanarak cesedi görmeye çalışmaları dikkat çekti.