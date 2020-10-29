Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi

Serhat Taşkın yönetimindeki 33 ADM 171 plakalı demir parçaları yüklü kamyon, Pozantı ilçesi Vali Çeşmesi mevkisinde, freninin patlaması sonucu önce refüje ardından da önünde seyreden İsmail Aktaş idaresindeki 01 P 2777 plakalı kamyonete çarptıktan sonra devrildi.

Bu sırada savrulan demirler bir otomobilde hasara neden oldu.

Kazada kamyonette sıkışan Aktaş, olay yerine sevk edilen ekipler ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralanan iki sürücü de ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.