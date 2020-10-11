Adana'da firari 4 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, "hırsızlık" suçundan 28 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan Mustafa B'yi Emek Mahallesi'nde, "tehdit" ve "yaralama" suçlarından 19 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Ali S'yi Yeşiltepe Mahallesi'nde, "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Mahmut H'yi Mirzaçelebi Mahallesi'nde, yine aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Emin Ozan A'yı Güzelyalı Mahallesi'nde operasyonla yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 hükümlü, daha sonra sevk edildikleri adliyede işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.