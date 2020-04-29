Adana'da FETÖ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

AA

Tutuksuz T.P. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

T.P. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tanık G.I. iddianamede yer alan ifadesinde, T.P’nin FETÖ içerisinde "Faruk" kod adını kullandığını belirtti.

Şüphelinin örgüt içindeki konumunu anlatan G.I, "Bana askeri mahrem yapılanma içerisinde, havacı askeri personellerle ilgilenme görevi verilmişti. FETÖ içerisinde havacı birim mavi, karacı birim yeşil, denizci birim ise beyaz olarak adlandırılıyordu. T.P. asker yapılanmasında 'müdür yardımcısı' sıfatıyla mahrem imam olarak faaliyet gösteriyordu. Ben de kendisine bağlı olarak görev aldım.'' ifadesini kullandı.

İddianamede şüphelinin, örgütün Adana il yapılanmasında aktif şekilde görev aldığı, "asker mahrem imamı" olarak faaliyet yürüttüğü ve FETÖ/PDY’ye ait kapatılan kurumlarda çalışma kaydının bulunduğu kaydedildi.

T.P. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

. B. Topaloğlu