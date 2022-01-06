Adana'da FETÖ şüphelilerine gözaltı

AA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ardışık arandığı belirlenen meslekten ihraç edilmiş 5 eski asker ile örgütün bir dönem "mahrem imamı" olan Ö.F.S.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslere yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.