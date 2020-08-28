Adana'da FETÖ sanığına hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ö. ve G.Y. ile avukatları katıldı.

Sanık H.Ö. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık H.Ö'nün cezalandırılması, diğer sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, H.Ö'yü "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, G.Y'nin ise beraatine karar verdi.

. B. Topaloğlu