Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmenin cezasına etkin pişmanlık indirimi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.S. ve avukatı katıldı.

Sanık A.S, savunmasında, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Tüm bildiklerini samimi şekilde önceki celselerde anlattığını belirten A.S, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği A.S'nin cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

. B. Topaloğlu