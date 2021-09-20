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Adana'da fenalaştıktan sonra düşen kişi hayatını kaybetti

Adana'da fenalaştıktan sonra düşen kişi yaşamını yitirdi.

20.09.2021 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da fenalaştıktan sonra düşen kişi hayatını kaybetti
AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yeri önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, kimliğinin tespit edilmesi ve yakınlarına ulaşabilmek için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Ölen kişinin yere düşme anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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