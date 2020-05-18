Ali Y. idaresindeki 46 D 7446 plakalı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yakapınar Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Ahmet Turus'un kullandığı 06 AET 60 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsünün eşi Gamra Turus, kaza yerinde hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü Turus, çocukları Reyhan, Ceylan ve Gamze Turus ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan TIR şoförü Ali Y, İncirlik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazaya karışan otomobilin fren lambalarının yanmadığı, TIR sürücüsünün bu nedenle aracı fark etmediği ileri sürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.