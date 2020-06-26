Adana'da evinin mutfağında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil evde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin mutfağında saksılara ekili 11 kök Hint keneviri ile 45,75 gram esrar buldu, şüpheli Sakip K'yi (53) gözaltına aldı.Öte yandan, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla Serkan K. (36) de yakalandı. Zanlının üst aramasında 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan K. savcılıkça serbest bırakıldı, Sakip K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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