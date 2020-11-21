Adana'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 5 iş yeri ve evden 2 bin lira, 2 bin avro, 500 dolar, 2 tam, 4 yarım, 10 çeyrek altın, bilgisayar, jeneratör, projektör, 4 buzdolabı motoru ve iş yeri kapılarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, kimliklerini belirlediği zanlılar İ.A. ve E.O'yu adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.