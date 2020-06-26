Adana'da etkinlik pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 10 ay hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık F.Ö. ile avukatı katıldı.

Sanık F.Ö. savunmasında, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, ''Tüm bildiklerimi yargılama sürecinde samimi bir şekilde anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık F.Ö'nün örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin mahkeme aşamalarında tutarlı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık F.Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 5 gün cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.