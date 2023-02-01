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Adana'da eski rektöre hapis cezası verildi

Adana'daki Çukurova Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nun, "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Akınoğlu'na verdiği hapis cezasını "iyi hal" indirimi ile düşürdü. Hukuk mücadelesini bırakmayacağını belirten şikâyetçi Cumali Kurtar, "Alper Akınoğlu rektörlük makamını kullanarak beni dolandırdı. İnsanların makamını kullanarak yaptıkları yanına kar kalmamalı" dedi. Prof. Dr. Alper Akınoğlu ise, cezaya itiraz edip, üst mahkemeye taşıyacağını söyledi

Giriş: 01.02.2023 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Çukurova Üniversitesi eski rektörüne hapis cezası - Gündem Haberleri
DHA

Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nin 2004 yılında müteahhitliğini yapan Cumali Kurtar, 2017'de dönemin rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nun diğer müteahhitlere hak ediş ödeyip, iş yapmasına rağmen kendisine ödemediğini belirterek, şikâyetçi oldu. Kurtar, 16 başlık altında toplanan birçok suçu gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Alper Akınoğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu süreçte "devleti zarara uğrattığı" iddia edilen Prof. Dr. Akınoğlu, hakkında açılan bazı davalardan ceza aldı. Daha sonra bu cezalar, taşındıkları Yargıtay'da zaman aşımına uğradı.

CEZADA "İYİ HAL" İNDİRİMİ

Son olarak 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 26 Ocak'ta yapılan duruşmada Prof. Dr. Alper Akınoğlu'na "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Prof. Dr. Akınoğlu'nun cezası, ardından "iyi hal" indirimi uygulanarak 2.5 yıl düşürüldü.

"MAKAMINI KULLANARAK BENİ DOLANDIRDI"

Hukuk mücadelesini bırakmayacağını belirten şikayetçi Cumali Kurtar, zaman aşımına uğrayan dosyaların yeniden açılması için de avukatlarının çalıştığını anlattı. Kurtar, "Alper Akınoğlu rektörlük makamını kullanarak beni dolandırdı. Daha çivi bile çakmayan müteahhitlere ödemeleri yapıldı, inşaatlarını ben tamamladım. Akınoğlu, 'Telafi ederiz' diyerek bu işleri yaptırdı. Büyük işler yaptım ancak hakkımı alamayınca iflas ettim. Dosyalar hep Yargıtay'da bekledi. Ceza aldığı son dosya hariç hepsi zaman aşımına uğradı. İnsanların makamını kullanarak yaptıkları yanına kar kalmamalı" diye konuştu.

"İŞLERİ TAMAMLAYAMADAN İFLAS ETTİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Alper Akınoğlu ise, Cumali Kurtar'ın o dönemde müteahhit bile olmadığını, bir şirketin vekilliğini yaptığını, ancak iddialarının aksine hiçbir işi tamamlamadığını savundu.

Kurtar'ın gereken sürede işleri tamamlamadığı için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nca cezalar aldığını kaydeden Akınoğlu, işleri tamamlayamadan iflas ettiği için üniversiteyi ve kendisini sorumlu tuttuğunu aktardı. Cezaya itiraz edip, üst mahkemeye taşıyacağını dile getiren Prof. Dr. Akınoğlu, "Devlette böyle şey olur mu?" dedi.

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